О нас

Число пострадавших в ходе протестных акций в Багдаде достигло 125

Число пострадавших в ходе протестных акций в Багдаде достигло 125 По меньшей мере один человек погиб, еще 125 получили ранения в ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в субботу.
Другие страны
30 июля 2022 г. 19:58
Число пострадавших в ходе протестных акций в Багдаде достигло 125

По меньшей мере один человек погиб, еще 125 получили ранения в ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Jazeerа.

В числе пострадавших 25 иракских военнослужащих.

У некоторых демонстрантов наблюдаются признаки удушья, поскольку силы безопасности применили слезоточивый газ против сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, которые штурмовали бетонные заграждения, возведенные вокруг правительственной "зеленой зоны" в Багдаде. Кроме того, несколько участников акций протеста получили травмы от попадания резиновых пуль.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bağdadda etiraz aksiyaları zamanı 125 nəfər xəsarət alıb

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi