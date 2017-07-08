Число пострадавших в Гамбурге полицейских выросло до 196

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Число полицейских, пострадавших в Гамбурге во время столкновений с протестующими против саммита G20, выросло до 196.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в правоохранительных органах города.

"Актуальное число пострадавших полицейских, которое нам сообщили, - 196", - отметили в полиции.

Сейчас ситуация в Гамбурге обострилась - протестующие закидывают стражей порядка камнями и бутылками. Эпицентр столкновений находится в районе Санкт-Паули. Вечером стартовала акция под названием "Революционная демонстрация противников G20", которая, по оценке правоохранительных органов, может сопровождаться насилием.