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    Число пострадавших в Гамбурге полицейских выросло до 196

    В городе, где проходит саммит G20, не прекращаются массовые беспорядки

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Число полицейских, пострадавших в Гамбурге во время столкновений с протестующими против саммита G20, выросло до 196.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в правоохранительных органах города.

    "Актуальное число пострадавших полицейских, которое нам сообщили, - 196", - отметили в полиции.

    Сейчас ситуация в Гамбурге обострилась - протестующие закидывают стражей порядка камнями и бутылками. Эпицентр столкновений находится в районе Санкт-Паули. Вечером стартовала акция под названием "Революционная демонстрация противников G20", которая, по оценке правоохранительных органов, может сопровождаться насилием.

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