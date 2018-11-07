Число пострадавших в ДТП в Мавритании увеличилось до 44 человек

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате ДТП с автобусами на юго-западе Мавритании увеличилось до 44 человек, передает марокканское агентство Hespress со ссылкой на источники в Мавритании. По словами источников Hespress, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Число жертв и пострадавших может увеличиться в связи с серьезностью инцидента, передает Report.

ДТП произошло в результате столкновения автобуса с пассажирами из Мали и небольшого междугороднего автобуса неподалеку от города Алег на юго-западе Мавритании. Жертвы и пострадавшие являются гражданами Мавритании, Мали и Нигерии.