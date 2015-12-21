 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число пострадавших в ДТП в Лас-Вегасе достигло 37, один человек погиб

    Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в результате аварии в американском Лас-Вегасе, где автомобиль врезался в толпу пешеходов, увеличилось до 37, один человек погиб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По данным местной полиции, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, водитель автомобиля заключен под стражу. 

    Авария произошла рядом  с отелем-казино Planet Hollywood, где в воскресенье проходил конкурс "Мисс Вселенная 2015".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi