Число пострадавших в ДТП в Лас-Вегасе достигло 37, один человек погиб

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в результате аварии в американском Лас-Вегасе, где автомобиль врезался в толпу пешеходов, увеличилось до 37, один человек погиб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным местной полиции, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, водитель автомобиля заключен под стражу.

Авария произошла рядом с отелем-казино Planet Hollywood, где в воскресенье проходил конкурс "Мисс Вселенная 2015".