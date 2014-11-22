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    Число пострадавших при взрыве в отеле в центре Лондона возросло до 14

    Часть фасада здания обрушилась от ударной волны

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве, предположительно, бытового газа в отеле Hyatt Regency London в центральной части столицы Великобритании возросло до 14 человек. Девяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, остальных  госпитализировали, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

    Согласно предварительным данным, взрыв произошел в подвальном помещении, отведенном под кухню гостиничного ресторана. Ударная волна была настолько сильна, что часть фасада здания обрушилась.

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