Число пострадавших при взрыве в отеле в центре Лондона возросло до 14

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве, предположительно, бытового газа в отеле Hyatt Regency London в центральной части столицы Великобритании возросло до 14 человек. Девяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, остальных госпитализировали, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел в подвальном помещении, отведенном под кухню гостиничного ресторана. Ударная волна была настолько сильна, что часть фасада здания обрушилась.