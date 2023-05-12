Число пострадавших при землетрясении вблизи Токио достигло восьми

По меньшей мере восемь человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло в ночь с 10 на 11 мая к востоку от Токио.

По меньшей мере восемь человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло в ночь с 10 на 11 мая к востоку от Токио.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, ранее сообщалось о трех пострадавших. Травмы были связаны с падениями во время подземных толчков. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В связи с произошедшим в канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды 11 мая начал работу центр по контролю за ситуацией вокруг землетрясения. Цель его деятельности заключается в сборе и анализе информации о последствиях подземных толчков.

Изначально метеорологическое управление Японии проинформировало, что магнитуда землетрясения составила 5,4, однако затем она была понижена до 5,2. Эпицентр подземных толчков находился на территории прилегающей к столице префектуры Тиба. Очаг залегал на глубине примерно 40 км. Землетрясение ощущалось в некоторых районах востока Японии, включая Токио.