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Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 27

Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 27 Число пострадавших в результате нескольких землетрясений, которые произошли в пятницу в японской префектуре Исикава, достигло 27.
Другие страны
6 мая 2023 г. 07:29
Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 27

Число пострадавших в результате нескольких землетрясений, которые произошли в пятницу в японской префектуре Исикава, достигло 27.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что все пострадавшие - жители поселка Судзу, где подземные толчки ощущались сильнее всего и привели к разрушениям нескольких жилых домов. Большинство получили травмы средней степени тяжести, однако два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. К настоящему времени известно об одном погибшем - мужчина упал с лестницы в момент землетрясения.

Землетрясение произошло в центральной части главного японского острова Хонсю на побережье Японского моря. Изначально заявленная магнитуда составляла 6,3, однако впоследствии сейсмологи повысили ее до 6,5. По данным метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Исикава на полуострове Ното на глубине около 12 км. Сейсмологи предупредили о возможности мощных афтершоков в ближайшую неделю (особенно в ближайшие два - три дня), призвав местных жителей к максимальной бдительности. За прошедшие сутки в этой части Японии произошло порядка десяти афтершоковых землетрясений, в том числе магнитудой 5,8. Метеорологи также предупреждают об угрозе схода оползней - в районе со вчерашнего вечера начались дожди.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələdə yaralananların sayı 27-yə çatıb

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