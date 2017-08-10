 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число пострадавших при землетрясении в Сычуане достигло 343 человек

    13 человек получили тяжелые ранения

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в китайской провинции Сычуань, возросло до 343 человек.

    Как передает Report, об этом сoобщило Центральное телевидение Китая.

    Ранее сообщалось о 19 погибших и 263 пострадавших.

    "По состоянию на 22.10 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 343 человека пострадали", —говорится в сводке телеканала.

    Уточняется, что 13 человек получили тяжелые ранения, состояние двоих оценивается как критическое.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi