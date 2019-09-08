Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 28 - СРОЧНО

По последним данным, в результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань пострадали 28 человек.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местного пожарного управления в Weibo.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших.
***04:29
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье в провинции Сычуань.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.
По его данным, землетрясение произошло в 06:42 (02:42 по бакинскому времени) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр стихии находился на глубине 10 км.
Центр сообщает об обрушении одного здания и одном пострадавшем.
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