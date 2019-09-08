Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 28 - СРОЧНО

По последним данным, в результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань пострадали 28 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местного пожарного управления в Weibo.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

***04:29

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье в провинции Сычуань.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 06:42 (02:42 по бакинскому времени) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр стихии находился на глубине 10 км.

Центр сообщает об обрушении одного здания и одном пострадавшем.