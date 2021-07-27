Число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31

До 31 человека выросло число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене.

До 31 человека выросло число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

"Число пострадавших возросло до 31 человека", - пишет издание со ссылкой на представителя Chempark.

Ранее оператор предприятия Chempark сообщил о 16 пострадавших. Один человек погиб, на территории предприятия ведутся поиски четырех пропавших.

Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар.