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    Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке возросло до 31 человека

    Oб этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуроров

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке возросло до 31 человека.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуроров.

    Ранее сообщалось о 29 пострадавших.

    Вечером в субботу в западной части Манхэттена произошел взрыв. В этот же день самодельная бомба взорвалась в городке Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси). Через сутки пакет с самодельными бомбами был обнаружен в городе Элизабет в штате Нью-Джерси. 

    Предмет взорвался при попытке робота-сапера его нейтрализовать.

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