Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке возросло до 31 человека.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуроров.

Ранее сообщалось о 29 пострадавших.

Вечером в субботу в западной части Манхэттена произошел взрыв. В этот же день самодельная бомба взорвалась в городке Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси). Через сутки пакет с самодельными бомбами был обнаружен в городе Элизабет в штате Нью-Джерси.

Предмет взорвался при попытке робота-сапера его нейтрализовать.