Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18

Количество пострадавших в результате взрыва в Мадриде увеличилось до 18, еще один скончался.

Количество пострадавших в результате взрыва в Мадриде увеличилось до 18, еще один скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба гражданской обороны Испании.

О взрыве в одном из зданий в мадридском районе Саламанка стало известно ранее в пятницу. Изначально заявлялось о шести пострадавших.

Руководитель спасательной операции Рафаэль Феррандис рассказал, что еще двое пострадавших могут находиться под завалами в одном из внутренних дворов здания.

По данным местных СМИ, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа или бойлера.