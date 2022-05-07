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Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18

Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18 Количество пострадавших в результате взрыва в Мадриде увеличилось до 18, еще один скончался.
Другие страны
7 мая 2022 г. 03:19
Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18

Количество пострадавших в результате взрыва в Мадриде увеличилось до 18, еще один скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба гражданской обороны Испании.

О взрыве в одном из зданий в мадридском районе Саламанка стало известно ранее в пятницу. Изначально заявлялось о шести пострадавших.

Руководитель спасательной операции Рафаэль Феррандис рассказал, что еще двое пострадавших могут находиться под завалами в одном из внутренних дворов здания.

По данным местных СМИ, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа или бойлера.

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