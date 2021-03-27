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Теракт в Колумбии: число пострадавших возросло до 43

Теракт в Колумбии: число пострадавших возросло до 43 Число людей, которые пострадали от взрыва бомбы у мэрии в Колумбии, увеличилось с 17 до 43
Другие страны
27 марта 2021 г. 18:46
Теракт в Колумбии: число пострадавших возросло до 43

Число людей, которые пострадали от взрыва бомбы у мэрии в Колумбии, увеличилось с 17 до 43.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны республики Диего Молано.

"Количество раненых составляет 43 человека, из которых шесть получили серьезные травмы", - заявил Молано, видео с выступлением которого было опубликовано в его Twitter.

Министр отметил, что ответственность за теракт несут представители бывшей леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).

Накануне неизвестные взорвали автомобиль у мэрии в муниципалитете Коринто (западный департамент Каука).

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada terror aktı zamanı xəsarət alanların sayı 43 nəfərə çatıb

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