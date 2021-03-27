Теракт в Колумбии: число пострадавших возросло до 43

Число людей, которые пострадали от взрыва бомбы у мэрии в Колумбии, увеличилось с 17 до 43

Число людей, которые пострадали от взрыва бомбы у мэрии в Колумбии, увеличилось с 17 до 43.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны республики Диего Молано.

"Количество раненых составляет 43 человека, из которых шесть получили серьезные травмы", - заявил Молано, видео с выступлением которого было опубликовано в его Twitter .

Министр отметил, что ответственность за теракт несут представители бывшей леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).

Накануне неизвестные взорвали автомобиль у мэрии в муниципалитете Коринто (западный департамент Каука).