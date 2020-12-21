Число пострадавших при взрыве в Кабуле увеличилось до 52 человек

По словам Салеха, жертвами взрыва стали 10 человек, еще 52 получили ранения.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на площади Спин Калай в Кабуле. По информации телеканала Tolo News, целью взрыва был автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Сообщалось, что сам Вардак получил ранения.