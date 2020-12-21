Число пострадавших при взрыве в Кабуле увеличилось до 52 человек

Число пострадавших в результате взрыва в афганской столице Кабуле выросло до 52. Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1 TV News со ссылкой на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.
По словам Салеха, жертвами взрыва стали 10 человек, еще 52 получили ранения.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на площади Спин Калай в Кабуле. По информации телеканала Tolo News, целью взрыва был автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Сообщалось, что сам Вардак получил ранения.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.