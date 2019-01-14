Число пострадавших при теракте в Кабуле достигло 90 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 90 человек.
Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил в Facebook официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.
По его словам, среди них 23 ребёнка.
Он также уточнил, что в числе четверых погибших трое военных и одно гражданское лицо.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в районе развлекательного комплекса для иностранцев в Кабуле. Власти назвали его терактом.
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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.
"На данный момент сообщалось о 4 погибших и 44 раненых, в том числе 10 детях", - написал Даниш на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что в районе комплекса Green Village в понедельник вечером в Кабуле взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. Местные СМИ отмечают, что комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы.
Anar TağıyevАвтор новости