Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 100 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны превысило 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщает полиция Каталонии в своем твиттере.

"К настоящему моменту мы можем подтвердить 13 жертв и более 100 пострадавших. Это число может увеличиться в течение следующих нескольких часов", - говорится в сообщении.

При этом ранее правительство Каталонии также опубликовало данные о пострадавших. По их данным, в больницы города направлены 80 человек.

При этом из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших. Кроме того, не менее 13 человек стали жертвами теракта.

Полиция заявила о задержании двух подозреваемых в причастности к террористическому акту.

***23:59

Тринадцать человек погибли, 80 находятся в больницах после атаки в испанской Барселоне.

Как передает Report, об этом сообщил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом.

Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

***22:10

Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне.

Как передает Report, еще 32 пострадали, сообщил советник внутренних дел Каталонии Жоакин Форн.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Район оцеплен, закрыто метро и магазины.