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Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136

Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136
Число пострадавших в столкновениях в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 136. Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики."За 7, 8, 9 августа 2019 года медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минздраве, из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой-Таш. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Состояние 13 из них - стабильное.

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