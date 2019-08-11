Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136

Как уточнили в Минздраве, из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой-Таш. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Состояние 13 из них - стабильное.
Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136
Число пострадавших в столкновениях в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 136. Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики."За 7, 8, 9 августа 2019 года медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим", - заявили в ведомстве.
https://report.az/storage/news/c625da437842c12d075a4051d8a8113a/3020f0e1-608d-4592-af98-68bf96ca7354_292.jpg
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