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    Число пострадавших при столкновении поездов в Перу достигло 23 человек

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших при столкновении двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу в Перу достигло 23 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным портала Republica, среди раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии. 

    Местные власти опровергли данные, что причиной столкновения стал протест местных жителей, перекрывших пути, в результате чего один поезд не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий состав. По версии властей, дорогу перекрыли как раз туристы, которые добрались до станции на автотранспорте ради экономии денег и не могли достать билеты на продолжение пути к Мачу-Пикчу по железной дороге.

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