Число пострадавших при столкновении поездов в Перу достигло 23 человек

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших при столкновении двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу в Перу достигло 23 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным портала Republica, среди раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти опровергли данные, что причиной столкновения стал протест местных жителей, перекрывших пути, в результате чего один поезд не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий состав. По версии властей, дорогу перекрыли как раз туристы, которые добрались до станции на автотранспорте ради экономии денег и не могли достать билеты на продолжение пути к Мачу-Пикчу по железной дороге.