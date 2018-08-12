Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Монголии возросло до девяти - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших при сходе пассажирского поезда с рельсов в воскресенье утром на юго-востоке Монголии возросло до девяти человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство "Синьхуа"со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, все пострадавшие, среди которых были три ребенка, госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

***09:14

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Монголии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Монцамэ.

В результате инцидента пострадали шесть человек, включая трех детей. На месте происшествия работают спасательные службы, причины схода поезда не сообщаются.

По данным агентства "Синьхуа", в поезде находились 328 пассажиров.