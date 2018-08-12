 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Монголии возросло до девяти - ОБНОВЛЕНО

    В результате инцидента пострадали шесть человек

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших при сходе пассажирского поезда с рельсов в воскресенье утром на юго-востоке Монголии возросло до девяти человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство "Синьхуа"со ссылкой на местные власти.

    По данным агентства, все пострадавшие, среди которых были три ребенка, госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

    ***09:14

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Монголии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Монцамэ.

    В результате инцидента пострадали шесть человек, включая трех детей. На месте происшествия работают спасательные службы, причины схода поезда не сообщаются.

    По данным агентства "Синьхуа", в поезде находились 328 пассажиров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi