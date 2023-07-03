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Число пострадавших при рейде Израиля в Дженине палестинцев возросло до 50

Число пострадавших при рейде Израиля в Дженине палестинцев возросло до 50 Число палестинцев, пострадавших в результате действий Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, выросло до 50.
Другие страны
3 июля 2023 г. 15:34
Число пострадавших при рейде Израиля в Дженине палестинцев возросло до 50

Число палестинцев, пострадавших в результате действий Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, выросло до 50.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Минздрав Палестины на своей странице в Facebook.

По его данным, не менее 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Кроме того, еще по меньшей мере девять палестинцев погибли в ходе вооруженных столкновений с израильскими военными на Западном берегу, восемь из них проживали в Дженине, еще один в Рамалле.

В понедельник Минздрав сообщал, что не менее семи человек погибли, по меньшей мере 27 пострадали в ходе рейда военнослужащих Армии обороны Израиля в Дженине.

Согласно информации палестинского агентства WAFA, в ночь на понедельник ВС Израиля нанесли ракетные удары по расположенному в Дженине лагерю палестинских беженцев и его окрестностям. Вскоре после этого израильские военные вошли в город и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. В небо над Дженином была поднята израильская авиация. Согласно сведениям телеканала Al Arabiya, в Дженин в понедельник утром было введено более 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры и танки. Арабские СМИ информировали о задержании израильскими военными в городе десятков палестинцев.

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