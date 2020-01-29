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Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек - ВИДЕО

​Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

Число получивших контузию при иранском обстреле в Ираке военнослужащих США возросло до 50.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в заявлении представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

"У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы... На сегодняшний день черепно-мозговые травмы получили 50 военнослужащих США", - заявил офицер.

По его словам, из этих 50 пострадавших 31 человек получил медицинскую помощь в Ираке и вернулся к исполнению обязанностей. 18 человек эвакуировали в Германию для дальнейшего лечения.

Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что пострадавших при ударе Ирана по базам не было, затем он признал наличие контузий, но утверждал, что речь идет о несерьезных травмах.

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