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    Число пострадавших при обрушении платформы на концерте в Испании превысило 260 - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших при обрушении платформы на концерте в Испании возросло до 266, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По последним данным, состояние пятерых человек, включая двух несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. Полиция сообщила, что в результате инцидента погибших нет.

    *** 10:14

    Порядка 130 человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время концерта на набережной в испанском городе Виго, автономное сообщество Галисия, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел накануне  вечером во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего много людей упали в воду. Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается, как тяжелое.

    Зона ЧП была оцеплена. 

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