Число пострадавших при ДТП в Сочи увеличилось до 26 - ОБНОВЛЕНО

В Минздраве Краснодарского края проинформировали о числе пострадавших при ДТП с двумя туристическими автобусами. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным на 11.00, медицинская помощь после столкновения транспортных средств понадобилась 26 людям.

"Госпитализировано 23 человека", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на месте работали 19 бригад скорой помощи. Также среди пострадавших трое детей. Они не получили серьезных травм.

***11:14

Одиннадцать человек, в том числе ребенок, по предварительным данным, получили травмы в результате столкновения двух туристических автобусов в Сочи утром в воскресенье. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса. В результате пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетний", - сказали в пресс-службе главка.

В мэрии города сообщили об отправлении на место присшествия экипажей скорой помощи. "15 экипажей скорой помощи отправлены на место, все оперативные службы находятся на месте", - сказал собеседник.