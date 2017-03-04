Число пострадавших при аварии на шахте под Львовом выросло до 23 человек

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Число горняков, пострадавших в результате аварии на шахте во Львовской области, возросло до 23 человек. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в департаменте гражданской защиты Львовской областной администрации Украины.

Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла 2 марта. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. 3 марта в Украине был объявлен траур по погибшим.

"На лечении в ожоговом отделении восьмой городской больницы Львова находятся 23 горняка (3 марта были госпитализированы еще три горняка), пострадавшие 2 марта в результате взрыва на шахте", — говорится в сообщении. Состояние девяти пострадавших тяжелое, 14 — средней тяжести.