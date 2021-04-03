Число пострадавших полицейских при беспорядках в Белфасте возросло до 15

Число пострадавших в ходе беспорядков в Белфасте в британской Северной Ирландии полицейских увеличилось до 15, задержаны по меньшей мере восемь человек.

Число пострадавших в ходе беспорядков в Белфасте в британской Северной Ирландии полицейских увеличилось до 15, задержаны по меньшей мере восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает местная полиция.

В пятницу вечером в Белфасте проходил небольшой местный протест, организованный лоялистами, который быстро перерос в беспорядки с нападениями на полицию.

"Всего 15 офицеров пострадали после того, как на них напали участники беспорядков, которые кидали в полицейских предметы, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков… Теперь четыре офицера не могут явиться на службу из-за полученных травм", - говорится в заявлении суперинтенданта полиции в Белфасте Саймона Уоллса, размещенном в Twitter.

Отмечается, что большинство участников беспорядков были молодыми людьми. Двое из восьми задержанных – подростки 13 и 14 лет.