Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 26 человек, один получил серьезные ранения.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство Kyodo.

Семнадцать человек пострадали в префектуре Ямагата, четверо в Ниигате, еще четверо в Мияги и один в Исикаве. По данным агентства по предотвращению пожаров и стихийных бедствий, о пропавших не сообщалось.

Землетрясение произошло в 22:22 по местному времени во вторник, 18 июня, недалеко от префектуры Ямагата. Подземные толчки ощущались в 13 префектурах. Наиболее сильно землетрясение ощутили жители префектур Ямагата - сила толчков достигала 6+ по семибалльной японской шкале, и Ниигата - 6. У побережья было зафиксировано цунами до 10 сантиметров.

За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, в этом районе ощущались 18 афтершоковых толчков.

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Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник, 18 июня, в Японском море.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду информационное агентство Kyodo

По данным властей Японии, девять человек получили травмы в префектуре Ямагата, четыре - в Ниигате, еще по одному человеку пострадали в префектурах Мияги и Исикава.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 10 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, однако сейсмологи понизили ее до 6,7. После землетрясения произошло около 10 афтершоков магнитудой до 4,1.

Национальное метеорологическое управление страны сообщило об опасности оползней в регионах, затронутых стихией. Также ведомство предупредило о возможности новых землетрясений аналогичной силы в течение ближайшей недели в Ямагате и Ниигате.

Власти изначально объявили угрозу цунами, однако впоследствии она была отменена. В результате удара стихии несколько тысяч домов остались без света.