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Число умерших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2901

Число умерших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2901 Число умерших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2 901. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Эль-Хауз - 1 643.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 16:37
Число умерших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2901

Число умерших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2 901. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Эль-Хауз - 1 643.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД королевства.

По его данным, число пострадавших от землетрясения увеличилось до 5 530. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось о том, что число погибших достигло 2 862.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.

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Версия на английском языке Death toll from Morocco earthquake rises to 2,901
Версия на азербайджанском языке Mərakeşdə ölənlərin sayı 2901-ə çatıb

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