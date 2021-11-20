Число пострадавших от взрыва на военной базе в Канаде возросло до 22

Количество пострадавших в результате взрыва на базе "Комокс" Вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) увеличилось до 22 человек.

Количество пострадавших в результате взрыва на базе "Комокс" Вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) увеличилось до 22 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC .

Ранее поступала информация о 10 пострадавших. Минимум один человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу на вертолете.

Взрыв произошел в четверг в нежилом здании казармы, где проводились ремонтные работы. Произошло частичное обрушение постройки. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.