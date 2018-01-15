Число пострадавших от отравления в Улан-Удэ выросло до 112 человек

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Число пострадавших от отравления в кафе "ШулэнДо" в Улан-Удэ выросло за сутки до 112 человек.

Как передает Report, об этом сoобщил "Интерфаксу" главный врач Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия (ТЦНК по РБ) Вячеслав Тимкин.

В числе пострадавших - 17 детей. В Республиканской клинической больнице на лечении находится 69 человек, еще один - в Хоринской центральной районной больнице. Сальмонеллез диагностирован у 17 пострадавших.

Среди госпитализированных - 14 детей и пять беременных женщин. Одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, у остальных - средняя степень тяжести. Еще 42 человека находятся на амбулаторном лечении, в том числе трое детей.