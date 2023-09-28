Число пострадавших от отравления на свадьбе в Ираке превысило 260

Число пострадавших в результате массового отравления на свадьбе в иракской провинции Киркук (северо-восток страны) возросло до 262.

Число пострадавших в результате массового отравления на свадьбе в иракской провинции Киркук (северо-восток страны) возросло до 262.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По данным местного полицейского управления, по меньшей мере трое человек задержаны по обвинению в причастности к отравлению гостей на свадьбе. Силы безопасности учредили специальную комиссию, которая занимается расследованием произошедшего. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, на данный момент они смогли покинуть больницы, так как их состояние улучшилось.