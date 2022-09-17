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Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось до 121

Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось до 121 В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 15:00 17 сентября число раненых возросло до 121.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 14:30
Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось до 121

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 15:00 17 сентября число раненых возросло до 121.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстана, об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

В Баткенской области введен режим ЧС.

Из Баткенского и Лейлекского районов эвакуированы 140 тыс. человек.

08.26

Число граждан Кыргызстана, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 103.

Как передает Report агентство 24.kg, об этом заявил Минздрав республики.

"В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 09:00 (07:00 - бакинское время - ред.) 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение", - цитирует ведомство агентство.

По данным Минздрава, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 87 пострадавших жителях республики.

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Версия на английском языке Over 100 Kyrgyz nationals injured in clashes on border with Tajikistan 
Версия на азербайджанском языке Tacikistanla sərhəddə xəsarət alan Qırğızıstan vətəndaşlarının sayı 103-ə çatıb

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