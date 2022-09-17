Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось до 121

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 15:00 17 сентября число раненых возросло до 121.

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 15:00 17 сентября число раненых возросло до 121.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстана, об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

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08.26

Число граждан Кыргызстана, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 103.

Как передает Report агентство 24.kg , об этом заявил Минздрав республики.

"В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 09:00 (07:00 - бакинское время - ред.) 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение", - цитирует ведомство агентство.

По данным Минздрава, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 87 пострадавших жителях республики.