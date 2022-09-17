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Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось до 103

Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось до 103 Число граждан Кыргызстана, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 103.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 08:26
Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось до 103

Число граждан Кыргызстана, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 103.

Как передает Report агентство 24.kg, об этом заявил Минздрав республики.

"В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 09:00 (07:00 - бакинское время - ред.) 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение", - цитирует ведомство агентство.

По данным Минздрава, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 87 пострадавших жителях республики.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanla sərhəddə xəsarət alan Qırğızıstan vətəndaşlarının sayı 103-ə çatıb

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