Число пострадавших на границе сектора Газа палестинцев достигло 28 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновения с вооруженными силами Израиля в ходе протестов, возросло до 28.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.
*** 19:43
Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Тринадцать палестинцев получили ранения в результате столкновения с вооруженными силами Израиля в ходе протестов под общим названием "Великий марш возвращения".
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины.
Инцидент произошел в пятницу. Отмечается, что пострадал член пресс-группы, другие подробности не приводятся.
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