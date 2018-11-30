Число пострадавших на границе сектора Газа палестинцев достигло 28 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновения с вооруженными силами Израиля в ходе протестов, возросло до 28.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.

*** 19:43

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Тринадцать палестинцев получили ранения в результате столкновения с вооруженными силами Израиля в ходе протестов под общим названием "Великий марш возвращения".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины.

Инцидент произошел в пятницу. Отмечается, что пострадал член пресс-группы, другие подробности не приводятся.