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    Число пострадавших на границе сектора Газа палестинцев достигло 28 человек - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновения с вооруженными силами Израиля в ходе протестов, возросло до 28.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины. 

    *** 19:43
    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Тринадцать палестинцев получили ранения в результате столкновения с вооруженными силами Израиля в ходе протестов под общим названием "Великий марш возвращения".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины. 

    Инцидент произошел в пятницу. Отмечается, что пострадал член пресс-группы, другие подробности не приводятся.

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