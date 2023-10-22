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Число пострадавших израильтян с начала столкновений превысило 5,4 тыс.

Число пострадавших израильтян с начала столкновений превысило 5,4 тыс. По меньшей мере 5 431 гражданин Израиля пострадал в результате нападения на страну палестинских радикалов из организации ХАМАС.
Другие страны
22 октября 2023 г. 21:34
Число пострадавших израильтян с начала столкновений превысило 5,4 тыс.

По меньшей мере 5 431 гражданин Израиля пострадал в результате нападения на страну палестинских радикалов из организации ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения еврейского государства.

"К настоящему моменту 5 431 пострадавший доставлен в больницы", - говорится в официальной сводке Минздрава по состоянию на 18:00 по бакинскому времени.

По информации ведомства, более 290 раненых находятся в тяжелом состоянии, 801 человек получил ранения средней тяжести.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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