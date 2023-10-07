Число пострадавших из-за тайфуна "Коину" на Тайване возросло до 431

По меньшей мере 431 человек обратился за медицинской помощью на Тайване из-за травм, полученных во время тайфуна "Коину".

По меньшей мере 431 человек обратился за медицинской помощью на Тайване из-за травм, полученных во время тайфуна "Коину".

Как передает Report , об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

Из этого числа у трех человек травмы оцениваются как тяжелые, у 30 - средней тяжести, у остальных - легкой. Ранее сообщалось о 356 пострадавших.

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. В настоящее время он находится 180 км к юго-востоку от Гонконга. Скорость порывов ветра составляет около 50 м/сек.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позднее он усилился до тайфуна.