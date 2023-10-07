О нас

Число пострадавших из-за тайфуна "Коину" на Тайване возросло до 431

Число пострадавших из-за тайфуна "Коину" на Тайване возросло до 431 По меньшей мере 431 человек обратился за медицинской помощью на Тайване из-за травм, полученных во время тайфуна "Коину".
Другие страны
7 октября 2023 г. 01:52
Число пострадавших из-за тайфуна Коину на Тайване возросло до 431

По меньшей мере 431 человек обратился за медицинской помощью на Тайване из-за травм, полученных во время тайфуна "Коину".

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

Из этого числа у трех человек травмы оцениваются как тяжелые, у 30 - средней тяжести, у остальных - легкой. Ранее сообщалось о 356 пострадавших.

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. В настоящее время он находится 180 км к юго-востоку от Гонконга. Скорость порывов ветра составляет около 50 м/сек.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позднее он усилился до тайфуна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tayvanda qasırğa nəticəsində xəsarət alanların sayı 431 nəfərə çatıb

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
4 октября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi