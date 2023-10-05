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Число пострадавших из-за тайфуна "Коину" на Тайване возросло до 356

Число пострадавших из-за тайфуна "Коину" на Тайване возросло до 356 Общее количество пострадавших в результате удара тайфуна "Коину" по южной части Тайваня возросло до 356.
Другие страны
5 октября 2023 г. 23:20
Число пострадавших из-за тайфуна Коину на Тайване возросло до 356

Общее количество пострадавших в результате удара тайфуна "Коину" по южной части Тайваня возросло до 356.

Как передает Report, об этом заявил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

Ранее сообщалось о 304 раненых. Количество погибших не изменилось - среди жертв числится только один человек. Это 84-летняя женщина, которая получила множественные порезы из-за разбившегося окна и умерла от потери крови.

Больше всего пострадавших зафиксировано в городах Тайчжун (74) и Тайнань (52).

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. В настоящее время он удаляется от острова и находится в 240 км к западу от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби. Скорость порывов ветра снизилась до 45 м/с. Теперь "Коину" движется в сторону Гонконга и побережья южной китайской провинции Гуандун.

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