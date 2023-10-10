Число пострадавших граждан Израиля из-за атак ХАМАС превысило 2,8 тыс. человек

Число жителей Израиля, пострадавших в результате начавшейся в субботу эскалации, превысило 2,8 тыс., более 500 из них все еще госпитализированы.

Число жителей Израиля, пострадавших в результате начавшейся в субботу эскалации, превысило 2,8 тыс., более 500 из них все еще госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно заявлению, опубликованному представителями Министерства здравоохранения, 2 806 израильтян были ранены и доставлены в различные больницы после внезапного нападения движения ХАМАС утром 7 октября.

По состоянию на 13:30 по местному времени в больницах находились 535 граждан Израиля, в том числе 106 в тяжелом или критическом состоянии.

Haaretz также сообщает, что шестеро израильтян арабского происхождения пропали без вести после нападения, и по крайней мере один из них был замечен на видеороликах, опубликованных палестинцами из сектора Газа.