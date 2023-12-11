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Число погибших журналистов в секторе Газа достигло 86

Число погибших журналистов в секторе Газа достигло 86 Число сотрудников средств массовой информации, погибших во время нынешней палестино-израильской эскалации в секторе Газа, возросло до 86.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 22:21
Число погибших журналистов в секторе Газа достигло 86

Число сотрудников средств массовой информации, погибших во время нынешней палестино-израильской эскалации в секторе Газа, возросло до 86.

Как передает Report, такие данные приводит пресс-служба правительства палестинского анклава.

Отмечается, что трое погибших женщины.

На прошлой неделе Международный Комитет защиты журналистов (КЗЖ) подтвердил гибель 63 работников СМИ в секторе Газа с начала нового витка эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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Версия на азербайджанском языке Qəzza zolağında 86 jurnalist həlak olub

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