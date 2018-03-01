Число погибших за время сильных холодов в Европе достигло 50 человек

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ За время сильных холодов в Европе погибли по меньшей мере 49 человек, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Больше всего людей погибло от морозов в Польше. Местная полиция сообщает, что всего за февраль от переохлаждения умерли 32 человека, большая часть из них - в конце месяца, когда в стране начались сильные холода.

В Чехии жертвами холода стали восемь человек. В Италии от холодов умерли двое бездомных: один в Милане, один в Ферраре. Во Франции, где бездомных обеспечивают жильем на время холодов, с 23 февраля погибли четыре человека.

Британские СМИ сообщали, что в городе Уэллинг вблизи Лондона скончался мужчина, которого вытащили из замерзшего озера, из которого он пытался спасти свою собаку.