Al Jazeera: число погибших военных в результате атаки хуситов в Йемене возросло до 100

Жертвами ракетного обстрела тренировочного лагеря армии Йемена со стороны мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) стали 100 военнослужащих.

Как передает Report, об этом 19 января сообщил телеканал Al Jazeera, приводя заявление Министерства иностранных дел Йемена.

Ранее сообщалось о 80 погибших и 150 раненых в результате атаки к северу от провинции Мариб. По имеющимся данным, целью обстрела сторонников "Ансар Аллах" стала мечеть, расположенная на территории тренировочного лагеря 4-го полка йеменской армии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами.