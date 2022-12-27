Число погибших во время снежной бури в США достигло 63

Общее число жертв снежной бури, прошедшей на минувших выходных в центральных и части восточных штатов США, достигло 63.

Общее число жертв снежной бури, прошедшей на минувших выходных в центральных и части восточных штатов США, достигло 63.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник телеканал NBC .

Больше всего жертв зафиксировано на западе штата Нью-Йорк, в городе Буффало и его окрестностях: 33 человека. Число погибших может еще возрасти, отмечает телеканал. Сильный снегопад в этой части штата продолжается, и власти опасаются, что это приведет к новым жертвам. Гибель людей в результате последствий снежной бури зафиксирована также еще в 11 штатах, в том числе в Канзасе, Кентукки, Миссури, Огайо и Теннесси.

В конце прошлой недели значительная часть Соединенных Штатов оказалась во власти непогоды в виде сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура воздуха опустилась до близких к рекордно низким значениям.

Из-за непогоды в субботу в США, по данным портала flightaware.com, было отменено более 1,8 тыс. рейсов. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 175 млн американцев, проживающих в центральной и восточной частях страны. Сообщается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и на этой неделе.