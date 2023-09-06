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Число погибших во время наводнения в Болгарии возросло до трех

Число погибших во время наводнения в Болгарии возросло до трех Три человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии во время наводнения, вызванного проливными дождями, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 14:36
Число погибших во время наводнения в Болгарии возросло до трех

Три человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии во время наводнения, вызванного проливными дождями, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Полицейские патрули продолжают работу в населенных пунктах пострадавших от наводнения. В настоящее время идентифицированы трое погибших - двое мужчин и женщина. Две женщины числятся пропавшими без вести, их розыск продолжается", - говорится в сообщении.

Районы Царево и Лозенец наиболее серьезно пострадали в результате наводнения, улицы прибрежных городов и сел были затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы. Также разрушены мосты и дороги. В большинстве населенных пунктов по-прежнему нет электричества. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, начаты восстановительные работы.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии сообщил, что в пострадавших районах выпало до 330 мм осадков. Сейчас дождя нет.

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