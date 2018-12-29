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    Число погибших во время цунами в Индонезии превысило 430

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате удара цунами по островам Суматра и Ява возросло до 431 человек, свыше 7,2 тыс. получили ранения. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо в Twitter.

    Он также отметил, что "в результате стихии свои дома вынуждены были покинуть более 46 тыс. местных жителей, было полностью разрушено около 1,5 тыс. жилых объектов".

    Наибольшее число погибших зафиксировано в районах Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также провинции Лампунг на острове Суматра.

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