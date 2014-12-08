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    Число погибших в результате тайфуна "Хагупит" на Филиппинах выросло до 21 человека

    Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия около миллиона филиппинцев

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Обрушившийся на восточное побережье Филиппин самый сильный в этом году тайфун "Хагупит" унес жизни по меньшей мере 21 человека. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявили  в  отделении Международного комитета Красного Креста на Филиппинах.

    По сообщению МККК, 21 человек погиб в провинции Восточный Самар, 16 из них — в городе Боранган. 

    Ранее сообщалось, что власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия около миллиона филиппинцев. По данным Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC), от стихийного бедствия уже пострадали в той или иной мере свыше миллиона человек. 

    Сопровождающие стихийное бедствие проливные дожди вызвали ряд оползней в центральной части страны, что привело к отключениям электроэнергии и нарушило наземное сообщение.

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