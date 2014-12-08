Число погибших в результате тайфуна "Хагупит" на Филиппинах выросло до 21 человека

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Обрушившийся на восточное побережье Филиппин самый сильный в этом году тайфун "Хагупит" унес жизни по меньшей мере 21 человека. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявили в отделении Международного комитета Красного Креста на Филиппинах.

По сообщению МККК, 21 человек погиб в провинции Восточный Самар, 16 из них — в городе Боранган.

Ранее сообщалось, что власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия около миллиона филиппинцев. По данным Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC), от стихийного бедствия уже пострадали в той или иной мере свыше миллиона человек.

Сопровождающие стихийное бедствие проливные дожди вызвали ряд оползней в центральной части страны, что привело к отключениям электроэнергии и нарушило наземное сообщение.