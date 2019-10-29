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Число погибших в Японии из-за тайфуна и последовавших за ним ливней достигло 98

​Число погибших в Японии из-за тайфуна и последовавших за ним ливней д

До 98 возросло число жертв обрушившегося на Японию в октябре тайфуна "Хагибис" и последовавших за ним ливней.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник национальное общественное телевидение, обобщившее данные органов местного самоуправления. 10 человек, по этим сведениям, числятся пропавшими без вести.

Во вторник правительство Японии приняло решение объявить часть пострадавших районов "зонами чрезвычайного бедствия", что дало кабмину возможность существенно увеличить расходы из государственного бюджета на проведение восстановительных работ.

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