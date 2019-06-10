Число погибших в результате боевых действий в Триполи превысило 650 человек

Не менее 653 человек погибли с начала вооруженных столкновений в окрестностях ливийской столицы Триполи с 4 апреля.

Об этом сообщило в воскресенье вечером ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Число жертв в результате продолжающегося конфликта в столице Ливии Триполи составляет 653 человека, включая 41 мирного жителя; 3547 человек получили ранения, включая 126 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ливийского отделения ВОЗ в Twitter. В нем также отмечается, что в число гражданских лиц, пострадавших за последнюю неделю, входят трое сотрудников медицинских служб.

Ранее ВОЗ сообщала о 607 погибших и более 3,2 тыс. пострадавших.

В Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

В апреле ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.