Число погибших в теракте в Дамаске возросло до 74 человек

© Courtesy İmage

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двойного теракта, направленного против шиитов, посещающих места паломничества в Дамаске, выросло до 74 человек.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию "Аль-Манар", об этом сообщает Обсерватория по правам человека в Сирии.

Большинство погибших были иракскими шиитами, которые собирались посетить кладбище недалеко от Старого города Дамаска.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Радиостанция "Аль-Манар" заявила, что нападение было проведено двумя террористами-смертниками.