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    Число погибших в теракте в Дамаске возросло до 74 человек

    Большинство погибших были иракскими шиитами© Courtesy İmage

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двойного теракта, направленного против шиитов, посещающих места паломничества в Дамаске, выросло до 74 человек.

    Как передает Report со ссылкой на радиостанцию "Аль-Манар", об этом сообщает Обсерватория по правам человека в Сирии.

    Большинство погибших были иракскими шиитами, которые собирались посетить кладбище недалеко от Старого города Дамаска.

    Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Радиостанция "Аль-Манар" заявила, что нападение было проведено двумя террористами-смертниками.

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