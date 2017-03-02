Число погибших при терактах в Кабуле возросло до 22, ранено 119 человек

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нескольких терактов, произошедших накануне в столице Афганистана Кабуле, возросло до 22, ранены 119 человек. Среди погибших женщины и дети. Как сообщает Report cо ссылкой на TOLOnews, об этом заявили представители местных властей.

Ответственность за теракты взял на себя "Талибан".

Отметим, несколько взрывов произошли в Кабуле 1 марта. Несколько взрывов прогремели у полицейских участков в различных районах афганской столицы.