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    Число погибших при терактах в Кабуле возросло до 22, ранено 119 человек

    Среди погибших женщины и дети

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нескольких терактов, произошедших накануне в столице Афганистана Кабуле, возросло до 22, ранены 119 человек. Среди погибших женщины и дети. Как сообщает Report cо ссылкой на TOLOnews, об этом заявили представители местных властей.

    Ответственность за теракты взял на себя "Талибан". 

    Отметим, несколько взрывов произошли в Кабуле 1 марта. Несколько взрывов прогремели у полицейских участков в различных районах афганской столицы. 

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