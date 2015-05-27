Число погибших в Техасе и Оклахоме из-за бурь и наводнений достигло 18 человек

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в американских штатах Техас и Оклахома в результате бурь, наводнений и торнадо за последние пять дней достигло 18 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Cогласно информации телекомпании CNN, число пропавших без вести измеряется "несколькими десятками". Более точными данными власти пострадавших от разгула стихии городов пока не располагают, информация периодически уточняется.

Отсутствуют точные данные и о масштабах ущерба - во многие районы, затопленные водой, нет доступа. Сообщается о сотне полностью разрушенных домов и десятках тысяч жилых строений, оставленных без электричества.