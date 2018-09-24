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    Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновений в ливийском Триполи увеличилось до 115 человек, 560 получили ранения.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление военного госпиталя при управлении по делам раненых в Триполи.

    "Военный госпиталь при управлении по делам раненых в Триполи объявил, что всего в столкновениях, которые вспыхнули Триполи 26 августа, погибли 115 человек, 560 получили ранения", — пишет портал. По его данным, среди пострадавших 383 человека с ранениями тяжелой и средней тяжести, 177 с незначительными ранениями.

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